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Какой же Новый год без "Оливье"? У каждой хозяйки есть свой рецепт зимнего салата, но есть несколько секретов, которые помогут улучшить вкус блюда. Особенно важно правильно выбрать ингредиенты.
Обратите внимание на внешний вид картошки. Клубни должны быть небольшими и без повреждений. Кстати, если вы покупаете картофель для салата, то обратите внимание, что кожура должна быть желтого цвета.
Некоторые хозяйки добавляют в "Оливье" морковь. Для салата подойдет любой сорт, кроме того, что используется для приготовления плова. Главное, чтобы на овощах не было много налипшей земли.
Не варите, а запекайте овощи
Такой лайфхак позволит сохранить не только вкус овощей, но и их пользу. Перед тем, как нарезать плоды, дайте им отдохнуть и остыть естественным образом.
В классическом рецепте все ингредиенты нужно разрезать на маленькие кубики, каждый из которых должен быть размером с горошину. Важно, чтобы овощи были комнатной температуры. Так они не будут распадаться и размазываться.
Как правило, в России в "Оливье" кладут докторскую колбасу. Внимательно изучите состав. В нем должны быть говядина, молоко, яйца и специи.
Важно, чтобы горошек был законсервирован с конца мая по конец июля.
Заправлять "Оливье" нужно майонезом. Йогурт или сметана не подойдут. Следите, чтобы соуса не было слишком много. Это только испортит вкус салата.
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