Приемами часто пользуются повара, чтобы главный новогодний салат понравился всем без исключения

Какой же Новый год без "Оливье"? У каждой хозяйки есть свой рецепт зимнего салата, но есть несколько секретов, которые помогут улучшить вкус блюда. Особенно важно правильно выбрать ингредиенты.

Правильный выбор картофеля

Обратите внимание на внешний вид картошки. Клубни должны быть небольшими и без повреждений. Кстати, если вы покупаете картофель для салата, то обратите внимание, что кожура должна быть желтого цвета.

Не прогадайте с морковью

Некоторые хозяйки добавляют в "Оливье" морковь. Для салата подойдет любой сорт, кроме того, что используется для приготовления плова. Главное, чтобы на овощах не было много налипшей земли.

Не варите, а запекайте овощи

Такой лайфхак позволит сохранить не только вкус овощей, но и их пользу. Перед тем, как нарезать плоды, дайте им отдохнуть и остыть естественным образом.

Правильная нарезка

В классическом рецепте все ингредиенты нужно разрезать на маленькие кубики, каждый из которых должен быть размером с горошину. Важно, чтобы овощи были комнатной температуры. Так они не будут распадаться и размазываться.

Ответственно подходите к выбору мяса

Как правило, в России в "Оливье" кладут докторскую колбасу. Внимательно изучите состав. В нем должны быть говядина, молоко, яйца и специи.

Свежесть зеленого горошка

Важно, чтобы горошек был законсервирован с конца мая по конец июля.

Правильная заправка

Заправлять "Оливье" нужно майонезом. Йогурт или сметана не подойдут. Следите, чтобы соуса не было слишком много. Это только испортит вкус салата.

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