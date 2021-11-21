Тигру придется по вкусу традиционное праздничное блюдо

"Утро" предлагает приготовить на новогодний стол холодец из свинины по проверенному рецепту.



Продукты:

Свиные ноги – 4 штуки;

Свинина мякоть – 1,5 килограмма;

Лук репчатый – 1 штука;

Морковь – 1 штука;

Лавровый лист – 2-3 штуки;

Чеснок – 5-6 зубчиков;

Черный перец (горошек), соль.

Приготовление:

Для начала нужно вымыть свиные ноги, а затем обдать их кипятком. Мякоть свинины промыть и нарезать крупно. Все положить в кастрюлю и налить воды. Когда мясо закипит, нужно снять образовавшуюся пену.

Морковку и лук почистить, порезать крупно и немного обжарить на сухой сковородке. Овощи положить в кастрюлю, затем огонь нужно убавить до минимума.

Варить холодец из свинины нужно около 5 часов. Вода будет выкипать, время от времени нужно ее добавлять. Ближе к завершению приготовления нужно положить в кастрюлю лавровый лист и перец горошком, посолить.

Сняв с огня кастрюлю, необходимо вынуть свинину и овощи и процедить бульон.

Затем вынуть косточки из ножек и нарезать их вместе с мякотью. Очищенный чеснок мелко порубить.

Мясо с чесноком нужно выложить в формы, где будет застывать холодец. Затем аккуратно налить туда бульон, закрыть формы крышками либо пленкой и поставить в холодильник.