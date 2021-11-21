Аппетитная закуска на Новый год: рецепт канапе из "Оливье"

Аппетитная закуска на Новый год: рецепт канапе из "Оливье"
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гости точно попросят добавки

Без "Оливье" не обходится ни один праздничный стол в России на Новый год. Однако порой хочется чего-то новенького, но времени вечно не хватает, а отказаться от любимого многими блюда никак нельзя. В таком случае можно приготовить закуску из популярного салата – канапе с ветчиной. 

Ингредиенты

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Маринованные огурцы – 3 шт. 

Консервированный горох – 3 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Зеленый салат "латук" – 1 упаковка.

Майонез – 3 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Ветчина кружочками – 200 гр.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление

Сначала нужно приготовить сам салат. Картошку, яйца и морковь сварить и измельчить. Затем нарезать огурцы и положить на дно миски. Следом идет горошек. Следующий слой – мелко порубленная морковь. Сверху кладется картошка, порезанная кубиками. Последний слой – яйца. Такой порядок позволяет сохранить вкус каждого продукта к моменту подачи. Иначе сок от огурцов пропитывает весь салат. 

Перед тем, как вынести закуску гостям, салат нужно посолить и поперчить. Добавить туда майонез и сметану, перемешать все ингредиенты. Затем кладем на тарелку кружочек ветчины, сверху – салатный лист, после – ложку салата. Ветчину скрутить в рулетик и соединить шпажкой или зубочисткой.

Оригинальная закуска из "Оливье" к Новому году готова!

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало главные секреты приготовления салата "Оливье". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров

"Российский силач": эксперты США указали на мощь приструнившего Запад Путина

Наш президент вызывает восторг у зарубежных специалистов

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей