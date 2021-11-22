Секрет кроется в двух ингредиентах

Крабовый салат – одно из тех блюд, без которых не обходится новогоднее застолье. Готовить его просто и быстро, а съедают закуску одной из первых. Однако есть парочка секретов, которые помогут сделать блюдо еще вкуснее. Например, заправить блюда стоит домашним майонезом.

Ингредиенты

Яйцо – 4-5 шт.,

Крабовые палочки – 1 уп.,

Свежий огурец – 3-4 шт.,

Консервированная кукуруза – 1 банка,

Домашний майонез – по вкусу,

Соль, перец – по вкусу

По желанию также можно добавить креветки или кальмара.

Приготовление

Для начала поставьте крабовые палочки размораживаться. Так их будет проще резать, а после в салате не будет лишней воды.

В это время помойте огурцы, обсушите их с помощью полотенца и нарежьте небольшими кубиками.

Сваренные яйца очистите и измельчите.

Откройте банку кукурузы и слейте воду.

Нарежьте крабовые палочки, а после смешайте все ингредиенты в салатнице.

Заправлять крабовый салат стоит домашним майонезом, который готовится очень просто.

В отдельной емкости смешайте стакан растительного масла, 1 чайную ложку горчицы, ложку лимонного сока, чайную ложку сахара и щепотку соли. В самом конце добавьте яйцо. Остается только взбить ингредиенты с помощью блендера. Внимательно следите за консистенцией соуса. Важно, чтобы он не был слишком жидким.

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