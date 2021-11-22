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Крабовый салат – одно из тех блюд, без которых не обходится новогоднее застолье. Готовить его просто и быстро, а съедают закуску одной из первых. Однако есть парочка секретов, которые помогут сделать блюдо еще вкуснее. Например, заправить блюда стоит домашним майонезом.
Для начала поставьте крабовые палочки размораживаться. Так их будет проще резать, а после в салате не будет лишней воды.
В это время помойте огурцы, обсушите их с помощью полотенца и нарежьте небольшими кубиками.
Сваренные яйца очистите и измельчите.
Откройте банку кукурузы и слейте воду.
Нарежьте крабовые палочки, а после смешайте все ингредиенты в салатнице.
Заправлять крабовый салат стоит домашним майонезом, который готовится очень просто.
В отдельной емкости смешайте стакан растительного масла, 1 чайную ложку горчицы, ложку лимонного сока, чайную ложку сахара и щепотку соли. В самом конце добавьте яйцо. Остается только взбить ингредиенты с помощью блендера. Внимательно следите за консистенцией соуса. Важно, чтобы он не был слишком жидким.
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