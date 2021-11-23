Разнообразие блюд порадует всех гостей

Новый год-2022 не за горами. Уже сейчас можно задумываться о праздничном меню. Расскажем, какие блюда можно поставить на стол.

1. Закуска – рулетики из лаваша

Рулетики из лаваша с разнообразными вкусами – это отличное дополнение к основным блюдам. Делать их совсем несложно. Для этого вам понадобится армянский лаваш, а также ингредиенты для начинок.

Можно использовать следующие начинки:

Сливочный сыр + слабосоленая красная рыба + укроп;

Твердый сыр + жареные грибы + майонез;

Сливочный сыр + жареное куриное филе + свежий огурец + корейская морковь + майонез.

Сливочным сыром или майонезом нужно смазать лаваш. Остальные ингредиенты мелко нарезаются/пропускаются через терку.

2. Салат "Нежность" с курицей и яблоками

Ингредиенты: отварное куриное филе – 220 граммов, твердый сыр – 100 граммов, вареные яйца – две штуки, зеленое яблоко – 140 граммов, чернослив – 40 граммов, грецкие орехи – 40 граммов, майонез – 160 граммов.

Приготовление:

Нарежьте небольшими кубиками филе, яйца и чернослив. Сыр и яблоко пропустите через мелкую терку. Грецкие орехи измельчите с помощью ножа.

Начните собирать салат. Желательно использовать специальное кольцо, чтобы блюдо держало форму. Последовательность слоев такова: мясо – чернослив – яйца – яблоко – сыр. Каждый ярус необходимо смазать майонезом.

На слой из сыра выложите измельченные грецкие орехи. Уберите салат в холодильник на несколько часов.

3. Горячее – свиные стейки на сковороде

Ингредиенты: свиная корейка – 400 граммов, растительное масло – четыре миллилитра, паприка – 20 граммов, порошок горчицы – два-три грамма, соль и черный молотый перец.

Приготовление:

Смешайте паприку, горчицу, соль и черный молотый перец. В полученной смеси обваляйте стейки. Прикройте мясо пленкой и оставьте в холодильнике на несколько часов.

По истечении нужного времени обмажьте стейки растительным маслом. Нагрейте сковороду и начните обжаривать свиную корейку со всех сторон.

4. Гарнир – запеченный с беконом картофель

Ингредиенты: картофель – девять штук (крупных), бекон – 300 граммов, твердый сыр – 100 граммов, соль, любимые специи и зелень.

Приготовление:

Вымойте и очистите картошку от кожуры. С помощью ножа сделайте не слишком глубокие поперечные надрезы. Расстояние между ними должно быть примерно пять миллиметров.

В каждый "кармашек" поместите по ломтику бекона.

Разогрейте духовку до 187˚C. Заверните корнеплоды в фольгу и положите в бытовое изделие на 40 минут.

5. Десерт – сладкая "колбаса" из печенья

Ингредиенты: песочное печенье – 500 граммов, мягкое сливочное масло – 200 граммов, сгущенка – 340 граммов, какао-порошок – 30 граммов, ванилин – небольшая щепотка.

Приготовление:

Разделите все печенье на три части. Одну часть поломайте на крупные кусочки. Оставшееся печенье измельчите с помощью блендера.

Возьмите глубокую миску и смешайте все ингредиенты. Из сладкой массы сделаете что-то наподобие колбасы. Оберните десерт пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.