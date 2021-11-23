Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Мясо по-французски – достаточно популярное у российских хозяек блюдо. Готовить его несложно, при этом оно получается сытным и очень вкусным. Однако рецепт можно улучшитесь с помощью нескольких маленьких хитростей.
Мясо следует слегка подморозить, чтобы потом с ним было легче работать. Говядину нужно нарезать вдоль волокон.
После этого на каждом из кусочков сделайте небольшие надрезы, чтобы мясо лучше промариновалось.
Картофель следует нарезать кольцами, лук – полукольцами.
На сковороду добавьте масло, дождитесь, пока она нагреется, а после обжарьте мясо с двух сторон – по 1-2 минуты с каждой стороны. Не забудьте добавить специи. Так блюдо получится вкуснее и сочнее.
Когда мясо будет готово, его нужно отправить отдыхать, вместо него на сковороду добавьте картофель. Обжарьте его в течение нескольких минут, чтобы картошка впитала в себя вкус и аромат специй.
Затем выложите картофель на противень. Следующим слоем добавьте мясо, после – лук. Соком, который выделило мясо, нужно полить блюдо.
Теперь отправляйте противень в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.
В это время измельчите сыр на терке. Добавьте к нему пару столовых ложек майонеза и немного сушеного чеснока. Перемешайте смесь, а по истечении 20 минут добавьте ее поверх мяса и картошки. Сверху также можно добавить немного сладкой паприки.
Затем отправляйте мясо в духовку на еще 30-35 минут.
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как улучшить классический рецепт крабового салата на Новый год.
Вашингтон продолжает вести борьбу с Кремлем
В Осло прокомментировали версию российского адмирала