Сочное и нежное: рецепт идеального мяса по-французски к Новому году

Сочное и нежное: рецепт идеального мяса по-французски к Новому году
Фото: ru.depositphotos.com
Блюдо отлично подойдет для праздничного стола

Мясо по-французски – достаточно популярное у российских хозяек блюдо. Готовить его несложно, при этом оно получается сытным и очень вкусным. Однако  рецепт можно улучшитесь с помощью нескольких маленьких хитростей. 

Ингредиенты 

  • Говядина (можно заменить на свинину) – 800 гр., 
  • Картофель – 800 гр., 
  • Лук – 1 шт., 
  • Сыр – 250 гр., 
  • Соль, перец, паприка, специи для мяса и сушеный чеснок – по вкусу, 
  • Масло.

Приготовление 

Мясо следует слегка подморозить, чтобы потом с ним было легче работать. Говядину нужно нарезать вдоль волокон. 

После этого на каждом из кусочков сделайте небольшие надрезы, чтобы мясо лучше промариновалось. 

Картофель следует нарезать кольцами, лук – полукольцами. 

На сковороду добавьте масло, дождитесь, пока она нагреется, а после обжарьте мясо с двух сторон – по 1-2 минуты с каждой стороны. Не забудьте добавить специи. Так блюдо получится вкуснее и сочнее. 

Когда мясо будет готово, его нужно отправить отдыхать, вместо него на сковороду добавьте картофель. Обжарьте его в течение нескольких минут, чтобы картошка впитала в себя вкус и аромат специй. 

Затем выложите картофель на противень. Следующим слоем добавьте мясо, после – лук. Соком, который выделило мясо, нужно полить блюдо. 

Теперь отправляйте противень в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. 

В это время измельчите сыр на терке. Добавьте к нему пару столовых ложек майонеза и немного сушеного чеснока. Перемешайте смесь, а по истечении 20 минут добавьте ее поверх мяса и картошки. Сверху также можно добавить немного сладкой паприки. 

Затем отправляйте мясо в духовку на еще 30-35 минут. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как улучшить классический рецепт крабового салата на Новый год.

Юлия МИХАЙЛОВА

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