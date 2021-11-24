Закуска на Новый год - 2022 за 10 минут: быстрый рецепт

Закуска на Новый год - 2022 за 10 минут: быстрый рецепт
Фото: Chris Robbins/moodboard/www.globallookpress.com
Легкое угощение украсит праздничный стол

До главного торжества остались считанные недели. Вскоре вся страна будет отмечать Новый 2022 год. Российские хозяйки не только ощущают предвкушение шумного веселья, но уже сейчас ломают голову, чем бы удивить гостей и домочадцев. Отличным вариантом будет выставить на новогодний стол необычную закуску, где вместо хлеба будет использоваться хрустящий огурец.

Ингредиенты

Для приготовления легкого угощения потребуется шесть крабовых палочек, 150 г сырной стружки, две дольки чеснока, два огурца, соль и перец по вкусу, для заправки майонез, для украшения оливки, зелень, гранат и консервированная кукуруза.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно мелко натереть крабовые палочки. На той же мелкой терке нужно приготовить сырную стружку.

После этого следует измельчить чесночные дольки. Можно воспользоваться чеснокодавилкой, но лучше ароматный овощ также подготовить на терке. Полученную крабово-сырную смесь нужно заправить майонезом и сдобрить специями.

Переходим к огурцу. Из него нужно сделать некую замену хлеба. Для этого огурец следует нарезать на кружки большой площади. Сверху на огурцы выкладывается начинка. Для украшения отлично подойдет консервированная кукуруза, яркий красный гранат и укроп.

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало, как улучшить классический рецепт крабового салата на Новый год.

Ольга ФЕДОРОВА

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