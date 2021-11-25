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Впереди Новый год. А какой же праздничный стол без торта? Забот будет много, поэтому время сэкономить можно, если приготовить не классический медовик, а ленивый. По вкусу и внешнему виду он не уступает обычному, однако готовится намного проще. Будьте уверены, что гости останутся довольны.
Тесто
Крем
Для начала нужно приготовить бисквит. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы его было проще смешать с другими ингредиентами.
В кастрюлю сложите масло, мед, сахар и пищевую соду. Поставьте на медленный огонь примерно на пять минут. Смесь нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Когда на поверхности начнет появляться пенка, тогда ингредиенты можно убирать с плиты.
Перелейте получившуюся массу в отдельную емкость и дайте ей остыть.
После этого добавьте муку, яйца, молоко, соль и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте, следите, чтобы не было комочков.
Остается только перелить готовое тесто в форму. Не забудьте смазать края маслом, чтобы бисквит не подгорел.
Выпекать будущие коржи нужно на температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки или тонкого ножа.
Оставьте бисквит отдыхать, не вынимая из формы. Когда он будет готов, аккуратно разрежьте на три-четыре части. Оставшуюся верхушку отправляйте в духовку подсушиваться. Она пригодится для декора.
Настала очередь крема. Возьмите жирную сметану, добавьте к ней сахарную пудру и капельку ванилина. Тщательно перемешайте.
Коржи необходимо смазать сметанным кремом. Также не забудьте о верхушке и боках медовика.
После этого посыпьте торт бисквитной крошкой и уберите в холодильник на ночь, чтобы медовик пропитался.
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