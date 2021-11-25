Ленивый медовик: простой рецепт торта на Новый год

Ленивый медовик: простой рецепт торта на Новый год
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Этот способ приготовления хорош тем, что раскатывать коржи вам не придется

Впереди Новый год. А какой же праздничный стол без торта? Забот будет много, поэтому время сэкономить можно, если приготовить не классический медовик, а ленивый. По вкусу и внешнему виду он не уступает обычному, однако готовится намного проще. Будьте уверены, что гости останутся довольны. 

Ингредиенты 

Тесто 

  • Мука – 300 гр. 
  • Молоко – 50 гр. 
  • Сливочное масло – 150 гр. 
  • Сахар – 150 гр. 
  • Мед – 3 ст.л. 
  • Яйца – 2 шт. 
  • Сода – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 10 гр. 
  • Соль – 1/2 ч.л. 

Крем 

  • Ванильный сахар – 10 гр. 
  • Сметана 20-30% – 500 гр. 
  • Сахарная пудра – 100 гр. 

Приготовление 

Для начала нужно приготовить бисквит. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы его было проще смешать с другими ингредиентами. 

В кастрюлю сложите масло, мед, сахар и пищевую соду. Поставьте на медленный огонь примерно на пять минут. Смесь нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Когда на поверхности начнет появляться пенка, тогда ингредиенты можно убирать с плиты. 

Перелейте получившуюся массу в отдельную емкость и дайте ей остыть. 

После этого добавьте муку, яйца, молоко, соль и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте, следите, чтобы не было комочков. 

Остается только перелить готовое тесто в форму. Не забудьте смазать края маслом, чтобы бисквит не подгорел. 

Выпекать будущие коржи нужно на температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки или тонкого ножа. 

Оставьте бисквит отдыхать, не вынимая из формы. Когда он будет готов, аккуратно разрежьте на три-четыре части. Оставшуюся верхушку отправляйте в духовку подсушиваться. Она пригодится для декора. 

Настала очередь крема. Возьмите жирную сметану, добавьте к ней сахарную пудру и капельку ванилина. Тщательно перемешайте. 

Коржи необходимо смазать сметанным кремом. Также не забудьте о верхушке и боках медовика. 

После этого посыпьте торт бисквитной крошкой и уберите в холодильник на ночь, чтобы медовик пропитался. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось рецептом идеального мяса по-французски. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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