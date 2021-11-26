Благодаря новому ингредиенту вкус блюда станет более насыщенным

Практически каждая хозяйка 31 декабря ставит на стол салат "Оливье". Он является неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Чаще всего россияне готовят блюдо по традиционному рецепту, добавляя в него вареную колбасу. Однако в какой-то момент привычное сочетание ингредиентов может надоесть. Расскажем, как разнообразить любимый многими салат.

Существует немало исследований, утверждающих, что колбаса вредна для здоровья. Да и далеко не все любят данный продукт. Выход из ситуации есть – можно заменить его другими, более полезными ингредиентами.

Так, например, вы не прогадаете, если добавите в салат отварную курицу, телятину или индюшку. Подойдет и запеченное мясо.

Использовать вместо колбасы говядину или свинину не стоит. Первый продукт может перебить вкус всех остальных ингредиентов, а второй отличается высоким процентом жирности.

Зато можно положить в "Оливье" отварной свиной или говяжий язык. Благодаря этому вкус салата изменится в лучшую сторону.

"Символ" Нового года станет только аппетитнее, если вы добавите ветчину или копченый куриный окорок. Тот, кто хочет большего разнообразия, может заменить колбасу креветками или соленым лососем, а куриные яйца – перепелиными.

Ранее "Утро.News" раскрыло главные секреты приготовления "Оливье". Среди важных нюансов – правильный выбор картофеля, свежесть зеленого горошка, определенная температура овощей и так далее.