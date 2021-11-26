Блюдо станет изюминкой праздничного стола

Символом 2022 года является Черный Водяной Тигр. Чтобы расположить к себе этого зверя, желательно приготовить блюдо с его изображением. Отличным вариантом станет салат в виде тигриной морды.

Ингредиенты:

Картофель – три штуки,

Морковь – две штуки среднего размера,

Копченая курица – 250 граммов,

Соленые огурцы – три штуки,

Яйца – четыре штуки,

Маслины – 15 штук,

Майонез – по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарежьте копченую курицу. Небольшое количество мяса оставьте для украшения салата.

Отварите картофель, после чего пропустите его через крупную терку. Возьмите большую тарелку – в ней будет находиться салат. Из измельченных корнеплодов сформируйте морду тигра. Смажьте данный слой майонезом.

Следом идет "ярус" из копченой курицы. Снова добавьте немного майонеза. Следующий слой состоит из мелко нарезанных соленых огурцов. Оставьте немного овощей для того, чтобы впоследствии сделать символ года. Смажьте все майонезом.

Сварите яйца. Вам понадобятся три желтка и один белок. Пропустите их через терку и положите на огурцы. Оставшиеся части продукта (один желток и три белка) оставьте для украшения. Смажьте слой майонезом.

Сварите морковь, а затем измельчите с помощью терки. Начните собирать праздничный салат.

Творческий процесс может показаться сложным. Из моркови выложите верхнюю часть морды. Важно оставить пустым место, где будут располагаться глаза и пасть зверя. Также сформируйте из данного ингредиента зону подбородка.

Белки выложите в районе ушей, над глазами и под носом тигра. Мелко нарезанные маслины положите в "отверстия" для глаз. Кроме того, из плодов нужно сделать полоски на лбу у животного.

Добавьте немного моркови, чтобы нос тигра получился выпуклым. Кончик носа сформируйте из кусочков копченой курицы.

Желтки будут располагаться над глазами и в районе щек. Огурцы нужны для того, чтобы взгляд зверя стал более реалистичным.

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