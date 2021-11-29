Зная эти нюансы, вы непременно приготовите отличное новогоднее угощение

Одним из традиционных блюд на Новый год каждый назовет холодец. Казалось бы, все просто – но и в приготовлении этого угощения есть свои секреты. О главных из них – наша подборка.



Состав

В холодец можно положить любое мясо. Однако самым важным в приготовлении являются ноги, уши, хвосты и т.д. То есть те части, благодаря которым получается клейкий бульон, который хорошо застынет.

Важно при приготовлении холодца соблюдать пропорции. Чтобы он застыл как следует, нужно на каждые пару килограммов ног брать не больше полутора килограммов мяса. Иначе холодец будет разваливаться.

Подготовка мяса

Перед приготовлением блюда мясо нужно замочить. Шкурку будет легче чистить, кроме того, остатки крови не попадут в холодец.

Первая вода

Ее обязательно нужно слить, говорят опытные хозяйки. Это поможет сделать холодец менее жирным. Кроме того, бульон станет прозрачнее – в итоге блюдо будет выглядеть более аппетитно.

Итак, когда закипит вода, нужно снять пенку, затем вытащить все мясо и вылить воду. Кастрюлю нужно промыть. Затем положите ингредиенты обратно и залейте водой.

Варить холодец обязательно нужно на маленьком огне, закрыв кастрюлю крышкой.

Специи

Соль и перец нужно добавлять в конце приготовления. Лук и морковку советуют добавлять часов через пять варки.

Лавровый лист кладут примерно минут за 20 до окончания приготовления.

Сколько варится холодец

Если вы готовите из свинины, варка займет около пяти-шести часов, из говядины – семи-восьми, быстрее всего готовится куриный – три-четыре часа. Если варите холодец из разных видов мяса, это займет порядка шести-семи часов.

Если холодец не застыл

Бывает так, что бульон ни в какую не хочет застывать. Не отчаивайтесь – спасти блюдо поможет желатин. Растворите его, как написано на упаковке, и добавьте в бульон. Холодец обязательно схватится.