Нежный вкус рыбы придется по вкусу даже привередливым гостям

Многие хозяйки, как правило, при выборе рыбы отдают свое предпочтение лососю. Однако порадовать домочадцев и гостей на Новый год можно и блюдами из трески, которая, к слову, очень полезна. Мясо этой рыбы содержит витамин B12, йод, магний и много других нужных организму элементов. Удобнее всего запекать треску в духовке. Это займет совсем немного времени, а кухню не придется отмывать от капелек жира.

Ингредиенты

Треска – 500 гр.

Лук – 1 шт.

Помидор – 1-2 шт.

Лимон – 1 шт.

Соль, перец, укроп – по вкусу

Растительное масло – 2-3 ст.л.

Также вам потребуется фольга.

Приготовление

Для начала приготовьте фольгу. Смажьте ее поверхность растительным маслом, а сверху положите нарезанный кольцами лук.

Филе трески нужно обязательно посолить и поперчить, оставить ненадолго. Затем рыбу нужно положить поверх лука, а сверху посыпать мелко измельченным укропом.

Остается лишь выложить два последних слоя – дольки лимона и помидора.

Запечатайте фольгу, сформировав "конвертик", и отправляйте треску в разогретую до 180 градусов духовку.

Через 20 минут рыба будет готова.

Подавать треску можно с любым гарниром на ваш вкус. При желании можно приготовить какой-нибудь сливочный соус, который оттенит вкус трески.

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