Будет готова за 20 минут: рецепт трески в духовке на Новый год

Будет готова за 20 минут: рецепт трески в духовке на Новый год
Фото: depositphotos.com
Нежный вкус рыбы придется по вкусу даже привередливым гостям

Многие хозяйки, как правило, при выборе рыбы отдают свое предпочтение лососю. Однако порадовать домочадцев и гостей на Новый год можно и блюдами из трески, которая, к слову, очень полезна. Мясо этой рыбы содержит витамин B12, йод, магний и много других нужных организму элементов. Удобнее всего запекать треску в духовке. Это займет совсем немного времени, а кухню не придется отмывать от капелек жира. 

Ингредиенты 

  • Треска – 500 гр. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Помидор – 1-2 шт. 
  • Лимон – 1 шт. 
  • Соль, перец, укроп – по вкусу
  • Растительное масло – 2-3 ст.л. 

Также вам потребуется фольга. 

Приготовление 

Для начала приготовьте фольгу. Смажьте ее поверхность растительным маслом, а сверху положите нарезанный кольцами лук. 

Филе трески нужно обязательно посолить и поперчить, оставить ненадолго. Затем рыбу нужно положить поверх лука, а сверху посыпать мелко измельченным укропом. 

Остается лишь выложить два последних слоя – дольки лимона и помидора. 

Запечатайте фольгу, сформировав "конвертик", и отправляйте треску в разогретую до 180 градусов духовку. 

Через 20 минут рыба будет готова. 

Подавать треску можно с любым гарниром на ваш вкус. При желании можно приготовить какой-нибудь сливочный соус, который оттенит вкус трески. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось рецептом диетического салата с семгой и авокадо без майонеза. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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