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Многие хозяйки, как правило, при выборе рыбы отдают свое предпочтение лососю. Однако порадовать домочадцев и гостей на Новый год можно и блюдами из трески, которая, к слову, очень полезна. Мясо этой рыбы содержит витамин B12, йод, магний и много других нужных организму элементов. Удобнее всего запекать треску в духовке. Это займет совсем немного времени, а кухню не придется отмывать от капелек жира.
Также вам потребуется фольга.
Для начала приготовьте фольгу. Смажьте ее поверхность растительным маслом, а сверху положите нарезанный кольцами лук.
Филе трески нужно обязательно посолить и поперчить, оставить ненадолго. Затем рыбу нужно положить поверх лука, а сверху посыпать мелко измельченным укропом.
Остается лишь выложить два последних слоя – дольки лимона и помидора.
Запечатайте фольгу, сформировав "конвертик", и отправляйте треску в разогретую до 180 градусов духовку.
Через 20 минут рыба будет готова.
Подавать треску можно с любым гарниром на ваш вкус. При желании можно приготовить какой-нибудь сливочный соус, который оттенит вкус трески.
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