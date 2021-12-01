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До Нового года-2022 остается все меньше и меньше дней. Уже сейчас хозяйки ищут разнообразные рецепты блюд, которые украсят праздничный стол. "Селедка под шубой" с желатином может стать отличным дополнением к горячим блюдам.
Слабосоленая сельдь – одна штука,
Морковь – 200 граммов,
Свекла – 200 граммов,
Картофель – 200 граммов,
Лук репчатый – одна штука,
Яйца – две штуки,
Майонез – 250 граммов,
Желатин – 10 граммов,
Соль – по вкусу,
Сахар – одна столовая ложка,
Яблочный уксус – одна столовая ложка.
Разделите сельдь на филе, после чего нарежьте рыбу небольшими кубиками.
Луковицу нарежьте маленькими кусочками и положите в миску. Добавьте необходимое количество сахара и яблочного уксуса. Лук будет мариноваться в течение 10 минут.
Сварите овощи и яйца. Все ингредиенты пропустите через крупную терку и разложите по отдельным тарелкам.
В тарелку с сельдью положите маринованный лук и измельченные яйца.
В отдельной миске смешайте майонез и подготовленный желатин. Хорошенько "взбейте" соус.
Разделите заправку на четыре части. Добавьте соус в тарелки с морковью, картофелем, свеклой и рыбой.
Начните собирать салат. Прежде чем соединить все ингредиенты, застелите салатницу пищевой пленкой. Только после этого можно выкладывать слои. Последовательность будет следующей: свекла – морковь – сельдь с луком и яйцом – картофель.
Форму необходимо закрыть пищевой пленкой. Уберите "Сельдь под шубой" в холодильник на три часа. По истечении нужного времени переверните массу на тарелку, которая отправится на новогодний стол.
В итоге вы получите вкусный салат в виде торта. Такая подача не оставит никого равнодушным.
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