Соблюдение некоторых нюансов поможет раскрыть вкус угощения

Многие хозяйки умеют готовить "Киевский торт". Однако чтобы получить традиционное блюдо с оригинальным вкусом, необходимо учесть некоторые важные моменты.

Секреты приготовления торта "киевский"

1. Используйте только свежие яйца.

2. Во время отделения желтков от белков следите за тем, чтобы ингредиенты не перемешались.

3. Белки нужно взбивать только охлажденными.

4. Муку к белкам необходимо всыпать постепенно. Массу важно перемешивать максимально аккуратно.

5. Для "Киевского торта" используется фундук. Измельчать орехи не нужно.

6. Коржи выпекаются в духовке, разогретой до 100-150°C.

Рецепт "Киевского торта"

Ингредиенты

Для коржей:

Мука – 40 граммов,

Фундук – 150 граммов,

Ванильный сахар – 40 граммов,

Яичные белки – 200 граммов,

Сахар – 200 граммов.

Для крема:

Сливочное масло – 250 граммов,

Яичные желтки – четыре штуки,

Сахарная пудра – 200 граммов,

Молоко – 150 граммов,

Какао – три столовые ложки,

Коньяк – две столовые ложки,

Пищевой краситель – один грамм.

Приготовление:

Слегка поджарьте фундук на сковороде. Очистите орехи от шкурки.

Взбейте белки. Начните постепенно вводить сахар. В середине процесса добавьте несколько капель лимонного сока.

Порубите орехи (не слишком мелко). Часть оставьте для посыпки. Оставшийся фундук смешайте с ванильным сахаром и мукой. Аккуратно введите смесь во взбитые белки.

Застелите противень бумагой. Выложите три крупные лепешки и разравняйте. Разогрейте духовку до 170°C. Отправьте туда коржи на минут 20. После этого установите режим в 140-150°C и выпекайте примерно один час 45 минут. По истечении нужного времени оставьте коржи остывать.

Начните готовить крем. Взбейте желтки с сахарной пудрой. Нагрейте молоко, после чего введите его в желтки. Доведите до готовности на водяной бане и остудите.

Хорошенько взбейте масло. Начните постепенно вводить остывший заварной крем и коньяк.

Разделите белый крем на несколько частей. Крем №1 – это ½ от общего количества крема. В крем №2 нужно добавить 100 граммов растопленного темного шоколада (остуженного). Крем №3 – это две ложки крема №1 + половина крема №2.

Начните оформлять торт. Нижний корж смажьте 2/3 крема №1, а верхний – кремом №3. Оставшейся частью первого крема смажьте бока торта. Посыпьте все фундуком.

"Киевский торт" готов! Приятного аппетита.

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