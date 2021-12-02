Порадовать гостей блюдом ресторанного качество достаточно просто

"Цезарь" уже давно – один из самых популярных салатов среди россиян, в том числе на Новый год. Однако далеко не всегда такое, казалось бы, легкое в приготовлении блюдо выходит таким же вкусным, как в ресторане. Секрет же идеального "Цезаря" довольно прост – нужно сделать свой соус, а не покупать готовый в магазине.

Ингредиенты

Для салата на две порции:

Куриное филе – 400 гр.

Помидоры черри – 8 шт.

Зеленый салат латук – половина пучка.

Растительное масло – 2,5 ст.л.

Сыр пармезан – 3 ст.л.

Соль, перец молотый – по вкусу.

Тостовый хлеб – 2 кусочка.

Чеснок – 2 зубчика.

Для соуса:

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 80 мл.

Горчица – 0,5 ч.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Соль – 1/4 ч.л.

Смесь итальянских трав – 1/2 ч.л.

Чеснок – 1 зубчик.

Приготовление

Сначала нужно сделать сухарики. Ломтики хлеба порезать на кубики, удалив края. На разогретую сковородку с растительным маслом бросить измельченный чеснок и хлеб. Обжаривать, пока кубики не станут румяными. Затем зеленый салат порвать руками. Помидоры разрезать пополам.

После нужно приготовить соус. В блендере или миске соединить желток, горчицу, соль, лимонный сок. Взбить все ингредиенты в течение пары минут. Продолжая взбивать будущий соус, нужно влить масло. Затем добавить измельченный чеснок и специи и опять взбить в течение минуты.

Теперь можно заняться курицей. Филе порезать на тонкие кусочки. На разогретую сковородку добавить масла, положить курицу и обжарить с каждой стороны по паре минут. Затем птицу можно посолить и поперчить по желанию.

Осталось выложить все ингредиенты на тарелку. Сначала положить салат с помидорами, залить соусом. Затем сверху положить сухарики, курицу и сыр.

"Цезарь" к Новому году готов!

Ранее "Утро.Ньюс" делилось рецептом салата "Гранатовый браслет"ю