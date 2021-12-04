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До Нового года остались считанные недели. Сейчас начался период, когда российские хозяйки во всю раздумывают над праздничным меню. В нашей стране давно устоялась традиция, согласно которой новогодний стол должен ломиться от всевозможных угощений и вкусностей. При этом на приготовление разносолов можно потратить огромное количество времени. В таком случае на выручку приходят простые рецепты аппетитных блюд. Например, праздничное застолье отлично украсят тарталетки с грибами. Тем более, что на приготовление этого угощения уйдет всего несколько минут.
600 г грибов (можно взять шампиньоны), 200 г твердого сыра, 100 г пармезана, одна луковица репчатого лука, 200 мл жирных сливок, 10 тарталеток, специи по вкусу.
Для начала нужно поработать с луком. Его следует мелко нарезать, а затем обжарить на оливковом масле. Так этот овощ станет особенно ароматным и придаст приятный вкус блюду. Теперь переходим к грибам. Их нужно хорошенько вымыть и нарезать на небольшие кубики. Добавляем грибы к ароматному лучку и обжариваем с добавлением специй.
После того, как грибы будут готовы, к начинке нужно добавить жирные сливки. Ароматную смесь потушить под крышкой примерно 3 минуты. Сливочно-грибное угощение должно немного загустеть.
Настал черед сыра. Твердый нужно натереть на крупной терке, а пармезан на мелкой. Твердый сыр пойдет в смесь с грибами, а пармезан на украшение тарталеток.
Начинку разложить по корзинкам и запекать в духовке в течение 5 минут. Предварительно духовой шкаф следует разогреть до 180 градусов.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего торта "Птичье молоко".
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