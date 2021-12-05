Селедка в "плаще": вариант традиционного салата

Селедка в "плаще": вариант традиционного салата
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Рецепт пригодится тем, кто следит за весом

"Утро" предлагает менее калорийный вариант знаменитой селедки под шубой.

Продукты:

Свекла отварная 2 штуки;

Картофель отварной – 3 штуки;

Селедка – 250 граммов;

Яблоко – 1 штука;

Лук репчатый – 1 штука;

Огурцы соленые – 2 штуки;

Огурец свежий – 1 штука;

Зелень;

Лимонный сок – 2 столовые ложки;

Майонез – 2 столовые ложки;

Масло растительное – 1 столовая ложка;

Сахар – чайная ложка;

Соль и перец.

Приготовление:

Селедку нарезать кубиками. Очистить и нарезать яблоко. Чтобы фрукт не чернел, смешать с лимонным соком.

Свеклу нарезать, добавить сахар, лимонный сок и масло, перемешать.

Нарезать отварной картофель, огурцы.

Перемешать картофель, огурцы, яблоко и селедку, посолить и поперчить, заправить майонезом.

Выложить в салатник, сверху положить свеклу и украсить порубленной зеленью.

Ранее стало известно, как сделать селедку под шубой еще вкуснее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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