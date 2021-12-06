Блюда не оставят никого равнодушными

Приближается новый, 2022-ой, год. Постепенно предпраздничные хлопоты набирают обороты. Нужно не только купить подарки для близких и друзей, но и определиться – какие блюда будут украшать стол в ночь с 31 декабря на 1 января.

Многие устали от традиционных салатов "Оливье" и "Селедка под шубой". Предлагаем вам приготовить кое-что новое и не менее вкусное.

1. Салат "Зимняя сказка" с телятиной и грибами

Ингредиенты:

Телятина – полкилограмма,

Репчатый лук – одна штука,

Майонез – одна упаковка,

Яйца – четыре штуки,

Морковь – две штуки,

Шампиньоны – 350 граммов,

Соль – по вкусу,

Черный молотый перец – по вкусу.

Для украшения:

Гранат – одна штука,

Укроп – один пучок.

Приготовление:

Сварите телятину, а затем нарежьте ее соломкой. Возьмите тарелку и выложите на ней первый, мясной, слой. Смажьте все майонезом.

Сварите яйца. После этого отделите желтки от белков. Первый ингредиент пропустите через мелкую терку и положите поверх телятины.

Лук нарежьте полукольцами, а шампиньоны – кубиками маленького размера. Обжарьте данные ингредиенты на растительном масле (примерно шесть минут). Добавьте соль и перец.

Жареные грибы и лук станут третьим слоем. Добавьте майонез.

Отварите морковь. Натрите овощи на средней терке. Выложите в тарелку, посолите и смажьте майонезом.

Белки натрите на средней терке. Из них сформируйте пятый слой. Сверху украсьте салат зернами граната. По бокам "прилепите" веточки укропа.

2. Салат "Парижанка" без добавления майонеза

Ингредиенты:

Груша – три штуки,

Лимонный сок – 30 миллилитров,

Мед (жидкий) – одна столовая ложка,

Листовой салат – два пучка,

Голубой сыр с плесенью – 150 граммов,

Грецкий орех – 11 штук,

Для заправки:

Лимонный сок – 30 миллилитров,

Оливковое масло – 60 миллилитров,

Соль – по вкусу,

Черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Порубите орехи на крупные кусочки. Залейте их медом. После этого около двух минут подержите орехи на раскаленной сковороде.

Груши нарежьте небольшими дольками. Сверху смочите их лимонным соком. Сыр нарежьте тонкими пластинами.

Возьмите тарелку и начните собирать угощение. Первым слоем идут порванные на кусочки листья салата. Сверху выложите груши, сыр и орехи.

Начните готовить заправку. Смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Приготовленным соусом полейте салат.

3. Салат "Диер" с жареным картофелем

Ингредиенты:

Картофель – полкилограмма,

Огурцы – две штуки,

Твердый сыр – 200 граммов,

Вареные яйца – три штуки,

Зеленый лук – один пучок,

Майонез – по вкусу,

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Почистите картофель, а затем нарежьте его мелкой соломкой. Обжарьте ингредиент на растительном масле.

Нарежьте огурцы – так же, как и картофель. Вареные яйца и сыр пропустите через крупную терку. Зеленый лук необходимо мелко порубить.

В красивой тарелке смешайте все ингредиенты. Добавьте майонез, соль и перец.

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