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До Нового года осталось меньше трех недель. А это значит, что пора определяться – какие блюда украсят праздничный стол. Многие наверняка устали от традиционных угощений, таких как "Оливье" и "Селедка под шубой". Предлагаем вам оригинальный и вкусный рецепт салата с лососем и картофелем.
Молодой картофель (мелкие корнеплоды) – 600 граммов,
Филе лосося холодного копчения – 300 граммов,
Малосольные огурцы – четыре штуки,
Каперсы – две столовые ложки,
Соль, черный молотый перец – по вкусу,
Укроп – несколько веточек.
Для заправки:
Густой майонез – 100 граммов,
Икра мойвы – одна банка,
Шнитт-лук – половина пучка,
Сок и цедра половины лимона.
Мелко порежьте шнитт-лук. Смешайте все ингредиенты, необходимые для приготовления заправки.
Тщательно вымойте картофель. Желательно использовать специальную щетку, чтобы на кожуре не остались частички грязи. Сварите овощи, после этого слейте воду из кастрюли и оставьте корнеплоды сушиться на медленном огне.
Как только картофель подсушится, добавьте к нему приготовленную заправку. Оставьте примерно на полчаса.
Огурцы нарежьте небольшими кубиками. Лосось отделите от кожуры и нарежьте таким же образом. Каждый каперс разделите на две половинки.
В салатнице смешайте лосось, огурцы, каперсы и картофель в соусе. Посолите и поперчите. Уберите тарелку в холодильник на один час. Перед подачей на стол украсьте блюдо веточками укропа.
Весь процесс приготовления займет примерно 45 минут. Приятного аппетита!
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