Рецепт немецкого салата на Новый год: легкая закуска из овощей для гурманов

Рецепт немецкого салата на Новый год: легкая закуска из овощей для гурманов
Фото: depositphotos.com
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Блюдо удивит даже искушенных гостей

Далеко не все выставляют на новогодний стол исключительно блюда русской кухни. Некоторые любят экспериментировать, пробуя угощения, характерные для других стран. Предлагаем вам приготовить необычайно вкусный немецкий салат.

Ингредиенты:

Картофель – пять штук,

Капуста – 400 граммов,

Яблочный уксус – две столовые ложки,

Оливковое масло – шесть столовых ложек,

Красный лук – одна штука,

Растительное масло,

Чеснок – один зубчик,

Маринованные огурцы – шесть штук,

Молоко – полстакана,

Гранулированная горчица – две столовые ложки,

Соль, перец.

Приготовление:

Отварите картофель. Мелко нашинкуйте капусту.

В отдельной миске смешайте одну чайную ложку соли и пол чайной ложки черного молотого перца. Влейте две столовые ложки яблочного уксуса. Тщательно перемешайте. Добавьте шесть столовых ложек оливкового масла.

Полученным соусом полейте капусту. Хорошенько перемешайте.

Отварной картофель очистите от кожуры. Нарежьте овощ небольшими ломтиками и переложите в тарелку к капусте.

Нарежьте красный лук полукольцами. Обжарьте его на растительном масле. Добавьте в сковороду пропущенный через чеснокодавилку зубчик чеснока.

Как только лук станет мягким, переложите его к капусте и картофелю. Маринованные огурцы нарежьте кружочками. Добавьте ингредиент в салат.

Начните готовить заправку. Смешайте один стакан растительного масла с 1/2 стакана молока. С помощью миксера взбейте все до образования однородной массы. Всыпьте соль и черный молотый перец, а также добавьте необходимое количество гранулированной горчицы. Еще раз взбейте ингредиенты миксером.

Густую заправку переложите в тарелку с салатом. Тщательно перемешайте.

Немецкий салат на Новый год готов. Приятного аппетита!

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Анастасия ГОРЮНОВА
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