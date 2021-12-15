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Многие хозяйки в новогоднюю ночь мечтают удивить гостей своими кулинарными навыками. Отличным вариантом станет салат в виде рулета, в котором используется красная рыба.
Сварите картофель, морковь и яйца. Очистите овощи от кожуры, а яйца – от скорлупы. Попустите все ингредиенты через мелкую терку.
Нарежьте красную рыбу небольшими ломтиками.
Вам понадобится пергаментная бумага. Расстелите ее на столе и начните собирать салат. Первым слоем идет измельченная морковь. Сверху смажьте "ярус" майонезом.
Далее сформируйте слой из картофеля. Снова добавьте майонез. Сверху насыпьте яйца и промажьте их холодным соусом.
На верхний слой выложите ломтики красной рыбы. Аккуратно заверните салат в рулет. Снимите пергаментную бумагу, разрежьте угощение на порции и выносите на праздничный стол.
По желанию можно украсить блюдо красной икрой и листьями салата.
Весь процесс приготовления займет у вас примерно 30 минут. Гарантируем – все гости оценят не только нежный вкус угощения, но и его необычный внешний вид.
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