Рецепт закуски на Новый год: вкусные шарики из сыра с селедкой

Рецепт закуски на Новый год: вкусные шарики из сыра с селедкой
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Гости не останутся равнодушны и сметят угощение в мгновение

До Нового года остается чуть больше двух недель, а что подать на стол – пока непонятно. Предлагаем вам легкую в приготовлении и очень вкусную закуску, которая обрадует гостей. Незаменимое блюдо на столе потребует минимум затрат и усилий.

Способ приготовления

Селедку необходимо начистить, нарезать кусочками и выложить на бумажное полотенце, чтобы вытекло все ненужное. Можно не заморачиваться и купить в магазине уже нарезанную в банке.

Натрите мелко яйца на терке. Туда же – отварной картофель вместе с сыром. Некоторые кладут сыр за двадцать минут до готовки в морозилку, чтобы было легче тереть. Можно, кстати, использовать и плавленный вариант, который стоит заблоговременно разогреть в микроволновке до кипящего состояния – так он будет несравненно лучше перемешиваться руками и впитываться в основную констистенцию.

Все добро положите в миску, посолите и поперчите по вкусу. А затем добавьте кусочек сливочного масла и тщательно перемешайте. Затем мелко нарежьте укроп. Этой зеленью и нужно обвалять ваш "фарш" в миске. Укропа много не бывает – главное, чтобы его не было больше в блюде, чем всех остальных ингредиентов.

Полученную массу необходимо скатать в шарообразную форму – так, чтобы получилось несколько котлеток. А сверху для красоты добавьте гранатовых зернышек.

Ингредиенты

  • 2 шт. картофеля
  • Сельдь 1 шт.
  • 2 головки сыра
  • 2 вареных яйца
  • 40 граммов сливочного масла
  • Соль и перец – по вкусу
  • Укроп 
  • Зерна граната.

Ранее "Утро" делилось с читателями рецептом необычного немецкого салата к новогоднему столу из овощей.

Источник: "Вкусный рецепт от Людмилы Борщ" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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