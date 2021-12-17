Готовится угощение достаточно просто

В Новый год хочется порадовать гостей необычными блюдами. Салат "Солнышко" с говяжьим языком и картофелем пай – как раз то, что оценят даже истинные гурманы.

Ингредиенты:

Говяжий язык – 300 граммов,

Шампиньоны – 300 граммов,

Лук – одна штука,

Зеленый лук – по вкусу,

Маринованные огурцы – три штуки,

Яйца – четыре штуки,

Картофель – четыре штуки,

Майонез – по вкусу,

Растительное масло.

Приготовление:

Отварите говяжий язык.

Нарежьте шампиньоны тонкими слайсами, а лук – небольшими кубиками.

Обжарьте лук на растительном масле – он должен стать полупрозрачным. Положите в сковороду шампиньоны. Добавьте соль и перец. Как только грибы будут готовы, снимите сковороду с огня.

Очистите картофель от кожуры. Пропустите овощ через мелкую терку. У вас должна получиться тонкая соломка.

Тщательно помойте картофель. Дождитесь, пока ингредиент полностью высохнет. Как только это произойдет, обжарьте соломку на растительном масле.

Нарежьте говяжий язык соломкой. То же самое сделайте с маринованными огурцами. Натрите яйца на крупной терке. Мелко порубите зеленый лук.

Начните собирать салат. Вам понадобится специальное кольцо, которое придаст блюду нужную форму. Последовательность ингредиентов должна быть следующей: говяжий язык – майонез – зеленый лук – маринованные огурцы – майонез – яйца – майонез – грибы – майонез – картофель пай.

Как только вы выложите картофель пай, аккуратно снимите кольцо. Можно подавать салат на праздничный стол.

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