Особой пикантности закуске добавит гвоздика

Холодец – одно из самых популярных блюд, которое готовят к празднику. У каждой хозяйки есть свой рецепт. Однако всегда хочется попробовать что-то новенькое. Например, можно приготовить ароматный холодец с различными специями и гранатом.

Ингредиенты

Говяжья рулька – 2,5 кг

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо перепелиное – 6 шт.

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – пять зубчиков

Гвоздика

Черный горох

Лавровый лист – 3 шт.

Укроп

Гранат – 1 шт.

Зеленый горошек – 1 банка.

Способ приготовления

Говяжью рульку сварить. Первую воду после закипания слить. Держать на огне три часа. Затем добавить морковь и лук целиком, соль, гвоздику и черный перец. Затем варить продукты еще три часа.

После процедить бульон через марлю. Жидкость опять поставить на огонь. Закинуть в кастрюлю порезанный чеснок, лавровый лист и варить еще 15 минут.

Говядину измельчить, морковь порезать небольшими кружочками. На дно миски или нескольких, как больше нравится, разложить морковь и веточки укропа. Если тарелок несколько (ингредиентов хватит на шесть средней глубины), то положить по горсточке зернышек граната, горошка, по одному разрезанному перепелиному яйцу. Налить немного бульона, положить говядину. Затем полностью залить продукты бульоном. Убрать тарелки в холодильник, пока не застынет.

Вкусный холодец на Новый год готов!