Салат с селедкой на Новый год – 2022

Салат с селедкой на Новый год – 2022
Фото: pixabay.com
продолжениеТорт за 10 минут – быстрый рецепт
Рецепт для тех, кому приелись традиционные блюда

"Утро" предлагает приготовить к новогоднему столу необычный салат с селедкой.

Продукты:

Селедка слабосоленая: 1 шт;

Твердый сыр – 60 гр.;

Помидоры свежие – 2 шт.;

Вареные яйца – 2 шт.;

Красный сладкий лук – 1 шт.;

Майонез.

Приготовление:

Отделить селедку от костей и нарезать кубиками.

Лук нарезать полукольцами и ненадолго замариновать в лимонном соке либо уксусе.

Помидоры нарезать, убрать семечки и лишнюю жидкость. Сыр и яйца натереть.

В салатник выложить ингредиенты слоями.

Первый слой – селедка. Второй – лук. Далее каждый слой немного смазать майонезом. Выложить яйца, сыр, помидоры. На самый верхний слой для украшения можно опять выложить немного сыра либо тертый желток.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео

Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей