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Если 31 декабря нет времени, чтобы посвятить готовке целый
день, это еще не повод отказываться от десерта. Выручит рецепт быстрого торта.
Готовится он буквально за 10 минут и не требует выпечки.
Печенье ("Юбилейное" или похожее) – 25 шт.;
Молоко – 100 мл.;
Сгущенное молоко вареное – 4-5 ст.л.;
Сметана жирная – 5 ст.л.
Сначала нужно приготовить крем. Для этого смешайте сгущенку со сметаной и взбейте в блендере. Отложите немного крема для украшения.
Затем подготовьте форму для торта. Застелите ее пленкой или фольгой.
Печенье нужно обмакивать в молоко и укладывать в форму, промазывая слои кремом.
Когда все слои будут уложены, отправьте торт на час в холодильник или морозильную камеру.
Финальный штрих – украшение. Для этого нужно достать торт, переложить на тарелку. Обмазать его кремом. Из печенья сделать крошку, обсыпать торт. Угощение готово!
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