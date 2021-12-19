Два часа и вкусная закуска готова

Красная рыба не самое дешевое удовольствие. Однако соленая красная рыба – еще более дорогой продукт. Сэкономить можно, если самостоятельно засолить форель или семгу. К тому же, так можно сделать закуску менее соленой или более, в зависимости от вкусовых предпочтений. Итак, рассказываем, как засолить форель в домашних условиях вкусно и быстро.

Ингредиенты

Кусок красной рыбы – 600 гр

Каменная соль – 1 ст.л. с горкой

Сахар – пол чайной ложки.

Приготовление

Лучше взять кусок рыбы с хребтом, который нужно удалить. От чешуи тоже нужно избавиться. Большие кости тоже нужно вытащить. Сделать это можно с помощью обычного пинцета. Также удалить ребра. Брюшко лучше отрезать, хотя есть его тоже можно, но выглядит оно не очень эстетично.

Соль и сахар смешать и высыпать в глубокую тарелку. Затем рыбу обвалять в этой смеси со всех сторон. Продукт можно оставить на 12 часов, тогда получится малосольная семга или форель. Если вам нравится более соленая рыба, то держать нужно 24 часа. Образовавшуюся жидкость нужно обязательно слить.

Также можно ускорить процесс. Разрезать рыбу на тонкие полоски, обвалять в соли с сахаром и оставить на 2 часа. После можно подавать на стол.

Хранить продукт можно не больше двух суток.

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