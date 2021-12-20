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"Утро" предлагает приготовить на Новый год – 2022 курицу в
духовке. Особенность рецепта в том, что птица будет с сюрпризом, то есть
вкусной начинкой.
Курица (целая): 2 кг;
Грибы – 300 гр.;
Твердый сыр – 100 гр.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Чеснок – 1 головка;
Соль и перец по вкусу;
Майонез.
Лук и грибы почистить и мелко нарезать. На сковороде с разогретым растительным маслом сначала обжарить лук, затем добавить грибы.
Сыр натереть, чеснок пропустить через давилку. Смешать в миске с обжаренными луком и грибами. Посолить и поперчить.
Курицу тщательно вымыть и обсушить. Разделать по грудине и "раскрыть".
Начинку нужно аккуратно поместить под кожу птицы.
Положить на смазанный маслом противень кожей вверх, обмазать майонезом. Запекать при 180 градусах около часа (ориентируйтесь на свою духовку).
Курица в духовке готова!
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