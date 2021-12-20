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Меньше двух недель осталось до любимого праздника всех жителей нашей страны – Нового года. Российские хозяйки во всю составляют меню на торжество. В этот день для многих важно не только накормить гостей и родственников, но и удивить их кулинарными изысками. С этим делом отлично справится оригинальный салат со звучным названием "Екатерина".
Две луковицы репчатого лука, 300 г шампиньонов, один сладкий перец, пять маринованных огурчиков, одна банка консервированной кукурузы, специи по вкусу, майонез для заправки.
Для начала нужно подготовить лук. Для этого овощ необходимо очистить, нарезать мелким кубиком и отправить на сковороду. Лучок следует обжарить с небольшим количеством подсолнечного масла.
Теперь переходим к грибочкам. Шампиньоны нужно крупно нарезать. После этого отправляем их к луку. На обжаривание потребуется несколько минут, грибы должны приобрести золотистый оттенок. Периодически их нужно перемешивать. Затем луково-грибную смесь отправляем в миску для салата.
Пришел черед оставшихся овощей. Хрустящие маринованные огурцы и ароматный болгарский перец следует нарезать кубиками среднего размера. Затем эти ингредиенты также отправляются в емкость с салатом.
Осталось добавить одну банку кукурузы без жидкости, сдобрить специями и заправить майонезом по вкусу. Майонез можно заменить сметанным соусом или другой заправкой. Сверху салатик можно украсить слайсами сыра.
Ранее "Утро" делилось рецептом оригинального салата "Солнышко".
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