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Традиционный салат на Новый
год – 2022 можно приготовить немного по-другому. "Утро" предлагает рецепт "Оливье"
в виде заливного.
Ветчина или колбаса: 200 гр.;
Соленые огурцы – 2-3 средних;
Вареные яйца – 3 шт.;
Горошек консервированный – 100 гр.;
Желатин – 30 гр.;
Вареный картофель – 3 шт.;
Вареная морковь – 1 шт.;
Майонез для заправки;
Соль и перец по вкусу.
Вода – 120 мл.
Остудить и очистить яйца, морковь и картофель.
Ветчину, вареные яйца, огурцы, морковь и картофель нарезать кубиками.
Слить с горошка жидкость.
Желатин замочить в 120 мл. воды, дать постоять. Затем поставить на огонь в кастрюльке и нагреть. Следите, чтобы желатин не закипел.
Все нарезанные ингредиенты и горошек смешать, посолить и поперчить, добавить майонез.
Затем вылить туда желатин, хорошо перемешать, разложить по формам.
"Оливье" должен постоять в холодильнике не меньше трех часов, чтобы все застыло.
Ранее "Утро" делилось хитростью, которая поможет сделать еще вкуснее селедку под шубой.
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