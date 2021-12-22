Блюдо порадует всех гостей

"Оливье" – неотъемлемая часть новогоднего стола. Наверняка у многих хоть раз возникало желание немного разнообразить традиционное праздничное блюдо. Расскажем, благодаря какому ингредиенту салат получится необычайно нежным и вкусным.

Вместо вареной колбасы мы будем использовать куриные бедра. Что касается секретного ингредиента, то им станет плавленый сыр.

Ингредиенты:

Куриные бедра – несколько штук,

Соленые огурцы (среднего размера) – три штуки,

Картофель (средний) – четыре штуки,

Морковь – две штуки,

Куриные яйца – три штуки,

Зеленый горошек – 100 граммов,

Лук репчатый – одна штука,

Плавленый сыр – один брикет,

Майонез – по вкусу.

Приготовление:

Отварите курицу, после чего нарежьте ее кубиками.

Отварите картофель и морковь. Как только овощи остынут, очистите их от кожуры и тоже нарежьте кубиками.

Сваренные вкрутую яйца нарежьте так же, как и остальные ингредиенты. Возьмите миску и переложите туда курицу, картофель, морковь и яйца. Пропустите плавленый сыр через терку. Всыпьте зеленый горошек.

Нарежьте лук и соленые огурцы. Положите их в отдельную тарелку и оставьте на минут 15. За это время из тыквенных уйдет лишняя жидкость, а лук перестанет горчить.

Добавьте лук и огурцы к остальным ингредиентам. Посолите и поперчите. В конце заправьте салат майонезом.

Салат "Оливье" с курочкой и плавленым сыром готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом "Оливье" в виде заливного.