Утро будет добрым: рецепт завтрака в лаваше за пару минут

Утро будет добрым: рецепт завтрака в лаваше за пару минут
Фото: depositphotos.com
Необычное и очень вкусное блюдо, которым можно полакомиться

Мало кто знает, каким вкусным может быть завтрак, приготовленный на обычном лаваше. Особенно если вы готовите его сами – с тонко раскатанным тестом из пшеничной муки. Готовится он очень легко и просто, и без использования дрожжей. Однако если время поджимает, можно использовать покупной лаваш – в принципе, он ничем не хуже.

Немногим известно, что завтрак можно пожарить на лаваше. Хотя в диковинку это только жителям средней и северной полосы России. Для южных народов лаваш – незаменимая еда, которая идеально подходит к мясу. А еще с таким продуктом можно приготовить ранним и серым утром вкуснейшую яичницу.

Ингредиенты


  • Три яйца
  • Тонкий лаваш – один лист
  • Один помидор
  • 100 граммов докторской колбасы
  • Твердый сыр – 70 граммов (плюс 20 граммов на посыпку)
  • Растительное масло – одна столовая ложка.

Способ приготовления

Сковороду разогрейте, после чего смажьте ее поверхность с краями растительным маслом. Сверху накройте лавашом – так, чтобы он закрывал собой края посуды. Через пару минут на него можно выкладывать все необходимые ингредиенты.

Разбейте аккуратно три яйца и вылейте их на лаваш. Взбейте вилкой до однородного состояния так, чтобы не повредить лист. Посолите и поперчите яичницу по вкусу, после этого на нее можно выкладывать мелко нарезанные помидоры. Сверху обсыпаем все небольшими кусочками колбасы, а затем обильно присыпаем тертым сыром – его можно не жалеть.

Аккуратно закрываем лаваш по уголкам – в форме конверта. Затем добавляем мощность на плите и оставляем жариться минуту на сильном огне. Сбавляем до обычного температурного режима, накрываем сковороду крышкой и оставляем жариться на десять минут.  Через три-пять минут лаваш нужно перевернуть и снова обсыпать тертым сыром.  А сверху можно для красоты добавить укроп.

Ранее мы делились рецептом утки с яблоками и медом на Новый год.

Источник: "Вкусная история" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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