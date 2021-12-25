Салат "Ариэль" с морепродуктами на Новый год

Салат "Ариэль" с морепродуктами на Новый год
Фото: depositphotos.com
Блюдо готовится очень просто

В новогоднюю ночь можно поставить на стол салат с морепродуктами. Расскажем, как порадовать гостей оригинальным угощением.

Ингредиенты:

  • Морской коктейль – 300-400 граммов,
  • Помидоры черри – 200 граммов,
  • Сладкий перец – одна штука,
  • Лук – одна штука,
  • Соль – пол чайной ложки,
  • Сахар – одна чайная ложка,
  • Уксус – одна столовая ложка,
  • Майонез – по вкусу. 

Приготовление: 

Наполните кастрюлю водой и поставьте на плиту. Добавьте соль и несколько лавровых листьев. Положите туда микс из морепродуктов, оставьте на пару минут в кипящей воде.

Вытащите морской коктейль из кастрюли. Положите продукты в сито и дождитесь, когда лишняя жидкость стечет.

Нарежьте лук кубиками. Переложите ингредиент в глубокую миску небольшого размера. Всыпьте необходимое количество соли и сахара, после чего залейте все кипятком.

Влейте столовую ложку уксуса. Тщательно перемешайте и подождите минут 15.

Нарежьте сладкий перец соломкой, а помидоры черри – дольками. Возьмите салатницу и переложите туда овощи. Добавьте остывшие морепродукты и лук (без жидкости). Перемешайте все ингредиенты.

Добавьте майонез по вкусу. В конце посолите блюдо. 

Салат "Ариэль" готов! Угощение станет настоящим украшением праздничного стола. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата "Нептун" с кальмарами и креветками. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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