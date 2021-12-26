Исчезнет со стола первым: салат из четырех ингредиентов на Новый год

Исчезнет со стола первым: салат из четырех ингредиентов на Новый год
Фото: digifoodstock.com/CTK//www.globallookpress.com
Быстрая в приготовлении закуска порадует гостей

На Новый год всегда хочется приготовить побольше вкусных блюд. Тем более, что существует примета – 12 разнообразных вкусностей принесут удачу. "Утро" рассказывает, как поставить на стол один лишний салат и не потратить много времени на него.

Ингредиенты

Свекла – 2 шт.

Сырки плавленые – 2 шт.

Яйца – 4 шт.

Крабовые палочки – 400 гр.

Майонез, соль и перец – по вкусу. 

Приготовление

Свеклу запечь. Для этого каждый овощ упаковать в фольгу и отправить в духовку на час при температуре 180 градусов. Затем, когда остынет, потереть на терке. Яйца сварить и измельчить. 

Плавленый сыр также натереть. Для этого отправьте его в морозилку на пару минут. Крабовые палочки мелко порезать.

Теперь можно собирать салат. Для этого положить на тарелку кольцо. Нижнем слоем будет свекла. Затем полить майонезом и выложить сыр. Потом пойдет слой яиц и поверх – крабовые палочки. Смазать салат майонезом. Украсить угощение можно мелко порезанной зеленью. Чтобы блюда не развалилось после того, как вы снимите кольцо, лучше отправить его в холодильник на пару часов.

Подать гостям также можно салат из грибов. Как его приготовить, читайте в нашем другом материале. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед "Газпромом"

Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей