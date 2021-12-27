Ароматный соус отлично подойдет и к "Селедке под шубой", и "Оливье"

До Нового года остались считанные дни. Главное торжество россиян никогда не обходится без богатого праздничного стола. Основными звездами новогоднего меню, как обычно, становятся разнообразные салаты и закуски. Без ароматной заправки в этом деле не обойтись. Отличным вариантом замены майонеза из магазина будет домашний соус.



Заправка по предложенному рецепту на вкус получается в точности как майонез "Провансаль". На приготовление этого блюда уходят считанные минуты.



Ингредиенты

300 мл растительного масла без запаха, одно крупное куриное яйцо, треть чайной ложки соли, одна чайная ложка без горки сахарного песка, пол чайной ложки горчицы, одна столовая ложка уксуса 9%.



Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления этого соуса нужно взять пластиковую емкость от погружного блендера. В ней сразу можно смешать необходимые ингредиенты, так будет удобнее.

Сначала туда нужно залить масло. По желанию можно смешать его с оливковым, но так получится дороже и соус будет отличаться от магазинного "Провансаля". Следом идут сахарный песок и соль.



Теперь нужно влить в полученную смесь уксус. При желании его можно заменить соком лимона, однако опять же вкус будет отличаться от "Провансаля". В любом случае в этом деле можно поэкспериментировать.



Самый важный ингредиент – горчица. Именно она обеспечивает магазинный вкус майонеза.



Пришел черед яйца. Крупное куриное яйцо должно быть комнатной температуры. Его нужно аккуратно разбить в емкость с остальными ингредиентами. Главная задача – не повредить желток.



Теперь желток следует аккуратно накрыть погружным блендером и опустить на дно. В таком положении взбиваем ингредиенты, пока не появится белая кремообразная масса.



Когда светлая масса появилась, можно приподнять прибор и взбить майонез привычными движениями вверх – вниз. На это уйдет примерно полминуты. Полученный майонез нужно хранить в холодильнике.



Ранее "Утро" делилось рецептом "Оливье" с секретным ингредиентом на Новый год.