Сметут мгновенно: рецепт необычной новогодней закуски с яйцом

Сметут мгновенно: рецепт необычной новогодней закуски с яйцом
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Вкусное блюдо, которое очень просто приготовить

Пора задуматься о праздничном столе – до Нового года остались считанные дни. Порадуйте своих домочадцев и друзей вкусной закуской из яиц, грибов и лука. Просто и очень вкусное блюдо, которым все останутся довольны во время празднования.

Ингредиенты

  • Отварное яйцо – пять штук
  • Одна луковица
  • 150 граммов грибов
  • Одна столовая ложка майонеза
  • Растительное масло
  • Специи: соль, сахар – по половине чайной ложки
  • Чай.

Способ приготовления

Очистите яйца – сложите в одну емкость желтки. Заварите чашку крепкого чая. Когда остынет, залейте им пустые яичные белки. Помешайте ложкой и оставьте на пятнадцать минут. 

Затем мелко нарежьте лук, после чего обжарьте на сковороде в подсолнечном масле – пару минут на медленном огне. После этого можно приступать к грибам – их можно нарезать ломтиками, затем выгрузить в сковороду с луком и уже основательно обжарить. Нужно помешивать блюдо 3-4 минуты уже на среднем огне.

Все выгрузите в емкость для блендера (можно воспользоваться и миксером). Туда же высыпайте яичные желтки. Добавьте столовую ложку майонеза. А затем все перемешайте до однородного состояния. 

Всю снедь необходимо тщательно утромбовать в пустые яичные белки. Не жалейте еды: чем больше – тем лучше. После этого блюдо нужно грамотно оформить – к примеру, положить на тарелку пару листьев свежего салата или любой другой зелени. На нее положите заполненные констистенцией белки в перевернутом виде – плоской стороной вниз.

С остальной половиной яичных белков нужно поступить так: намажьте их той же самой снедью, предварительно подержав в чае, и затем накройте другую партию в форме пирамиды. Приятного аппетита!

Ранее мы делились универсальным рецептом заправки для салатов.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Ответ на отказ НАТО по гарантиям безопасности дадут российские военные – Путин

Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

В России потребовали $1 трлн от Запада

В Совфеде ответили на претензии Еврокомиссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей