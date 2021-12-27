Вкусное блюдо, которое очень просто приготовить

Пора задуматься о праздничном столе – до Нового года остались считанные дни. Порадуйте своих домочадцев и друзей вкусной закуской из яиц, грибов и лука. Просто и очень вкусное блюдо, которым все останутся довольны во время празднования.

Ингредиенты

Отварное яйцо – пять штук

Одна луковица

150 граммов грибов

Одна столовая ложка майонеза

Растительное масло

Специи: соль, сахар – по половине чайной ложки

Чай.

Способ приготовления

Очистите яйца – сложите в одну емкость желтки. Заварите чашку крепкого чая. Когда остынет, залейте им пустые яичные белки. Помешайте ложкой и оставьте на пятнадцать минут.



Затем мелко нарежьте лук, после чего обжарьте на сковороде в подсолнечном масле – пару минут на медленном огне. После этого можно приступать к грибам – их можно нарезать ломтиками, затем выгрузить в сковороду с луком и уже основательно обжарить. Нужно помешивать блюдо 3-4 минуты уже на среднем огне.

Все выгрузите в емкость для блендера (можно воспользоваться и миксером). Туда же высыпайте яичные желтки. Добавьте столовую ложку майонеза. А затем все перемешайте до однородного состояния.

Всю снедь необходимо тщательно утромбовать в пустые яичные белки. Не жалейте еды: чем больше – тем лучше. После этого блюдо нужно грамотно оформить – к примеру, положить на тарелку пару листьев свежего салата или любой другой зелени. На нее положите заполненные констистенцией белки в перевернутом виде – плоской стороной вниз.

С остальной половиной яичных белков нужно поступить так: намажьте их той же самой снедью, предварительно подержав в чае, и затем накройте другую партию в форме пирамиды. Приятного аппетита!

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