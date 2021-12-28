Угощение не оставит никого равнодушным

Многие хозяйки на Новый год готовят "Селедку под шубой". Однако в традиционном варианте данное блюдо некоторым успело поднадоесть. Чтобы полностью не исключать салат из праздничного меню, можно подать его в необычном виде – в форме рулета.

Ингредиенты:

Свекла – две штуки,

Морковь – две штуки,

Картофель – три штуки,

Филе сельди – 250 граммов,

Лаваш – 200 граммов,

Лук зеленый – 30 граммов,

Майонез – по вкусу.

Приготовление:

Сделайте сеточку из майонеза на одном лаваше. Сверху положите вторую тонкую лепешку.

Отварите свеклу, после чего пропустите ее через мелкую терку. Разложите кусочки овоща по всему лавашу. Сформируйте слой из майонеза.

Отварите и натрите на терке картофель. Измельченные корнеплоды распределите по всей поверхности лаваша. Добавьте майонез.

То же самое сделайте с морковкой. Сформируйте сетку из майонеза.

Сельдь порежьте небольшими кубиками. Положите рыбу поверх остальных ингредиентов.

Порежьте зеленый лук. Посыпьте им лаваш. Пришло время скручивать угощение в рулет. Аккуратно "скатайте" лаваш и заверните его в пищевую пленку. Уберите в холодильник на два часа.

По истечении нужного времени порежьте рулет на порции. Простое и вкусное угощение готово. Приятного аппетита!

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