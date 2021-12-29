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Многие хоть раз мечтали попробовать черную икру. Однако данный продукт у россиян ассоциируется с богатой жизнью. Небольшая порция этого деликатеса стоит огромных денег. Основатель Ютуб-канала Umeloe TV поделился лайфхаком, как быстро приготовить черную икру своими руками. Тратить много средств при этом не придется.
Налейте растительное масло в высокий стакан. Уберите стеклянный сосуд в морозилку на полчаса.
Положите в тарелку полторы столовые ложки желатина. Затем добавьте полстакана кока-колы. Оставьте ингредиенты примерно на 10 минут.
Отправьте тарелку с желатином в микроволновую печь. Установите следующий режим – полторы минуты нагрева при максимальной мощности.
Выньте желатин из микроволновки. Тщательно перемешайте и оставьте остужаться. Вам понадобится теплый раствор. Здесь есть важный нюанс – нельзя допускать, чтобы желатин превратился в желеобразное вещество.
Возьмите шприц и наполните его полученным раствором. После этого начните "выдавливать" небольшие капли в охлажденное растительное масло.
В итоге из капель образуются маленькие шарики. "Выдавливайте" раствор до тех пор, пока не получите необходимое количество икринок.
Автор видео утверждает, что по вкусу псевдо-икра очень напоминает настоящую. В разделе комментариев пользователи Сети восхитились находчивостью блогера.
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