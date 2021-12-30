Одной встречей проблему отношений сторон не решить

Совсем скоро ожидаются переговоры России и США, а также России и НАТО по гарантиям безопасности. Тот факт, что встречи состоятся, говорит о развитии диалога, что хорошо. Однако ждать серьезных подвижек в этом вопросе не стоит – пропасть между РФ и Западом слишком велика. К такому мнению пришли эксперты из Швеции.

Авторы издания Aftonbladet полагают, что решить вопрос за два дня – 10 и 12 января – не получится. НАТО не пойдет на условия России, которые страна выдвинула ранее. Альянс не откажется от идеи вступления Украины в организацию. Сотрудник Шведского института оборонных исследований Гудрун Перссон считает, что Москва это осознает. Эксперт утверждает, что долгосрочная цель России – стать великой державой. Для этого Москве нужны вокруг себя безопасные страны, политику которых будут задавать из Белокаменной.

Перссон указывает, что Россия на словах и на деле ужесточила свою политику. В этой ситуации, по ее словам, Москве нужно добиться хоть чего-нибудь, чтобы это было подтверждением ее статуса победителя во всем мире. Переговоры – уже результат.

Ее коллега по институту, специалист по военному потенциалу России Йохан Нурберг также считает, что переговоры в январе – это успех РФ. Специалист добавил, что Россия мешает Украине вступить в НАТО с помощью конфликта на Донбассе. Пока он не завершен, по правилам Альянса, Незалежная войти в его ряды не имеет права.

Россия не раз отвергала подобную мысль, указывая, что не является участницей конфликта на юго-востоке Украины, однако заинтересована в скорейшем завершении конфликта.

В Европе же говорили о том, что выдвинутые Россией условия отвечают только ее интересам. Так делают только победители.