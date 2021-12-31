Что приготовить на Новый год в последний момент: рецепт салата "Карнавальная ночь"

Что приготовить на Новый год в последний момент: рецепт салата "Карнавальная ночь"
Фото: depositphotos.com
Блюдо готовится буквально за час

Новый год – уже на носу. Если вы до сих пор не определись с тем, какой салат приготовить, то предлагаем удивить гостей вкусной закуской из копченого окорочка под названием "Карнавальная ночь". Для этого блюда нужны самые простые продукты и совсем не много времени.

Ингредиенты

Копченый окорочок – 2 шт.

Картофель – 3 шт.

Сыр плавленый – 180 гр.

Яйца – 3 шт.

Помидор – 2 шт.

Майонез, оливки, укроп – по вкусу.

Приготовление

Картошку сварить и натереть. Затем выложить в миску ровным слоем. Сверху сделать сеточку из майонеза. Окорок измельчить и выложить следующим слоем. Следом натереть плавленый сыр и сделать из него третий слой салата. На этом этапе можно убрать блюдо в холодильник на 15 минут.

Яйца сварить, натереть и выложить поверх сыра. Сверху полить майонезом. Затем порезать помидоры на маленькие кубики и выложить сверху блюда, оставив посередине кружочек. В него положить оливки. Салат украсить веточкой укропа.

Вкусное блюдо на Новый год готово!

Ранее "Утро" делилось рецептом необычной закуски из яиц. 

Полина ИВАНОВА
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