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Новый год – уже на носу. Если вы до сих пор не определись с тем, какой салат приготовить, то предлагаем удивить гостей вкусной закуской из копченого окорочка под названием "Карнавальная ночь". Для этого блюда нужны самые простые продукты и совсем не много времени.
Копченый окорочок – 2 шт.
Картофель – 3 шт.
Сыр плавленый – 180 гр.
Яйца – 3 шт.
Помидор – 2 шт.
Майонез, оливки, укроп – по вкусу.
Картошку сварить и натереть. Затем выложить в миску ровным слоем. Сверху сделать сеточку из майонеза. Окорок измельчить и выложить следующим слоем. Следом натереть плавленый сыр и сделать из него третий слой салата. На этом этапе можно убрать блюдо в холодильник на 15 минут.
Яйца сварить, натереть и выложить поверх сыра. Сверху полить майонезом. Затем порезать помидоры на маленькие кубики и выложить сверху блюда, оставив посередине кружочек. В него положить оливки. Салат украсить веточкой укропа.
Вкусное блюдо на Новый год готово!
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