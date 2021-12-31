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Новый год практически на пороге. Уже завтра, 31 декабря, хозяйки приступят к приготовлению блюд для праздничного стола. Если вы еще не определились, какой десерт подать близким и гостям, то предлагаем вам рецепт угощения в виде еловых шишек.
Печенье – 350 граммов,
Сахар – 50 граммов,
Сливочное масло – 50 граммов,
Какао-порошок – 30 граммов,
Молоко – 180 миллилитров,
Орехи,
Ванилин,
Сахарная пудра,
Сухой завтрак в виде шоколадных ракушек.
Возьмите кастрюлю и смешайте в ней сахар, сливочное масло, какао, молоко и ванилин. Доведите до кипения на медленном огне. Не забывайте периодически помешивать смесь.
Как только глазурь начнет кипеть, засеките полторы минуты. По истечении нужного времени снимите кастрюлю с плиты.
Печенье и обжаренные орехи измельчите с помощью блендера. К получившейся сухой смеси добавьте глазурь. Хорошенько перемешайте.
Смочите руки, после чего слепите из массы конусы небольшого размера. Пришло время "превратить" угощение в еловые шишки.
Возьмите сухой завтрак. Аккуратно воткните ракушки в конусы, начиная от верха и спускаясь вниз.
В конце посыпьте десерт сахарной пудрой. Оригинальное угощение готово. Приятного аппетита!
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