Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Немногие из молодежи знают о вкусном торте "Монастырская изба", который готовится без выпечки – для него требуется лишь лаваш. На удивление, в таком десерте лишь четыре ингредиента. Остальное можете добавлять по собственному вкусу. Главный нюанс – готовится такой торт быстро, а вот пропитывается достаточно долго.
Поэтому торт необходимо приготовить заранее, если хотите подать к столу. Десерт должен пропитаться в холодильнике двенадцать часов – и лишь после этого его едят.
Способ приготовления
"Монастырская изба" вообще не сложна в приготовлении. Классический вариант из нашего детства требует возни только с трубочками, однако набить руку – просто дело времени. В этом рецепте мы от канонов отходить не будем и предложим вам вариант с лавашом, который, к тому же, довольно быстро пропитывается.
Сметану нужно взбить миксером до легкой консистенции, после чего добавить сгущенку. Многие утверждают, что крайне важно, чтобы она была уже вареной – поверьте, вопрос уже на любителя. Взбейте все повторно миксером до однородного состояния.
Переходим к лавашу: нарезать его нужно на прямоугольники с шириной в пятнадцать сантиметров. А по краю выложите вишни, из которых предварительно необходимо убрать косточки. Заверните все в трубочки.
Далее начинаем смазывать кремом дно формы. Щедро смызываем и сами трубочки с вишнями. Сверху выкладываем еще трубочек, и снова сверху проводим ложкой нашим вкуснейшим кремом. Блюдо оставляем пропитываться в холодильнике на двенадцать часов – не меньше.
Когда торт пропитается, перед подачей его в качестве завершающего штриха можно обсыпать сверху тертым шоколадом.
Ингредиенты
Ранее "Утро" делилось рецептом торта за десять минут.
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста
Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля