Рецепт ленивого хачапури: как приготовить ароматную закуску за 10 минут

Рецепт ленивого хачапури: как приготовить ароматную закуску за 10 минут
Фото: depositphotos.com
Вкусный перекус никого не оставит равнодушным

Хачапури – популярное блюдо в России. Однако приготовить его хорошо дома не всегда удается. Впрочем, можно воспользоваться "ленивым" рецептом. Для него потребуется антипригарная сковорода или пергаментная бумага для запекания. 

Ингредиенты

Мука – 160 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сыр – 300 гр.

Молоко – 200 мл.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

Разбить яйцо и высыпать соль. Перемешивая продукт, добавить молоко, а затем, не останавливаясь, муку. После добавить разрыхлитель. Мешать до однородной консистенции, чтобы не было комков. После этого добавляем потертый сыр и опять перемешиваем.

Тесто выложить на сковородку и распределить ровным слоем по всей поверхности. 

Жарить на медленном огне около 15 минут. Перевернуть и подержать на огне еще 10 минут. 

Ленивый хачапури готов! Перед подачей на стол нужно смазать маслом. 

Ранее "Утро" делилось рецептом вкусного завтрака из лаваша. 

Полина ИВАНОВА
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