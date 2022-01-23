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Представительницы прекрасного пола обычно рассматривают салаты как возможность снизить потребление калорий и приготовить что-нибудь легкое на ужин. Однако некоторые салаты могут полноценно заменить второе блюдо и принесут разнообразие в домашнее меню. Сытный салат "Охотничий" точно придется по вкусу домочадцам. А простой рецепт пополнит кулинарную книгу хозяек.
200 г сырокопченой колбасы, 200 г сыра твердых сортов, три картошки среднего размера, четыре маринованных огурчика, одна банка консервированного гороха, одна луковица красного лука, приправа и заправка из майонеза – по вкусу.
Перечисленных продуктов хватит для приготовления четырех добротных порций салата. На то, чтобы сделать полноценное сытное блюдо, уйдет не больше 20 минут.
Для начало нужно подготовить колбасу. Ее следует почистить, а затем нарезать тонкой соломкой. Сваренную картошку также нужно будет нарезать небольшими брусочками. Варить в воде с солью.
Таким же образом следует поступить с огурчиками – из них тоже нужно сделать соломку. Красный лук режем брусочками. Сыр нужно натереть на крупной терке.
Теперь размещаем все ингредиенты в миске для салата. Угощение нужно хорошенько перемешать, а затем добавить горошек, соль и перец и заправить блюдо майонезом.
Если есть возможность, салату лучше дать настояться. Так он станет значительно вкуснее.
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