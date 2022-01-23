Аппетитное блюдо порадует мужскую половину семейства

Представительницы прекрасного пола обычно рассматривают салаты как возможность снизить потребление калорий и приготовить что-нибудь легкое на ужин. Однако некоторые салаты могут полноценно заменить второе блюдо и принесут разнообразие в домашнее меню. Сытный салат "Охотничий" точно придется по вкусу домочадцам. А простой рецепт пополнит кулинарную книгу хозяек.



Ингредиенты

200 г сырокопченой колбасы, 200 г сыра твердых сортов, три картошки среднего размера, четыре маринованных огурчика, одна банка консервированного гороха, одна луковица красного лука, приправа и заправка из майонеза – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Перечисленных продуктов хватит для приготовления четырех добротных порций салата. На то, чтобы сделать полноценное сытное блюдо, уйдет не больше 20 минут.

Для начало нужно подготовить колбасу. Ее следует почистить, а затем нарезать тонкой соломкой. Сваренную картошку также нужно будет нарезать небольшими брусочками. Варить в воде с солью.

Таким же образом следует поступить с огурчиками – из них тоже нужно сделать соломку. Красный лук режем брусочками. Сыр нужно натереть на крупной терке.

Теперь размещаем все ингредиенты в миске для салата. Угощение нужно хорошенько перемешать, а затем добавить горошек, соль и перец и заправить блюдо майонезом.

Если есть возможность, салату лучше дать настояться. Так он станет значительно вкуснее.

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