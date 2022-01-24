Получаются всегда: как приготовить сырники

Получаются всегда: как приготовить сырники
Фото: pixabay.com
Проверенный рецепт из творога

Порадуйте домашних вкусным завтраком.

Продукты:

Творог – 400 гр.;

Яйцо крупное – 1 шт.;

Мука – 2-3 ст. л.;

Сахар – 2 ст. л.;

Подсолнечное масло;

Щепотка соли;

Ванилин по вкусу.

Приготовление:

Чтобы приготовить сырники, нужно для начала переложить творог в миску, где будут смешиваться ингредиенты. Если творог зернистый, лучше протереть его через сито. Слишком "мокрый" творог – не лучший вариант для сырников.

Далее добавьте в миску яйцо, сахар, ванилин и соль. Тщательно перемешайте и всыпьте муку. Вместо пшеничной можно добавить рисовую муку тонкого помола, так сырники будут нежнее. Самое важное – не "забить" творог мукой, иначе сырники будут, будто резиновые. Добавляйте понемногу, регулируя консистенцию.

Далее из творога нужно лепить небольшие шарики, немного их расплющивать и обваливать в муке.

На сковороде разогреть растительное масло. Обжаривать сырники с двух сторон до румяной корочки.

Если вы избегаете жареного, сырники можно запечь в духовке.

Подавать сырники можно со сметаной, джемом, свежими ягодами и фруктами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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