Печенье за 10 минут: быстрый рецепт в микроволновке

Печенье за 10 минут: быстрый рецепт в микроволновке
Фото: pixabay.com
Можно приготовить, пока закипает чайник

Печенье из простых ингредиентов, которые найдутся на кухне у каждого.

Продукты:

Яйцо – 1 шт.;

Сахар-песок – 4 ст. л.;

Сливочное масло – 2 ст. л.;

Мука пшеничная – 2 стакана.

Приготовление:

Чтобы приготовить печенье к чаю за 10 минут, нужно сначала растопить сливочное масло. Затем в миске взбить яйцо, добавить сахар, масло и перемешать. Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто. Оно должно оставаться мягким и немного липким.

Затем нужно вырезать печенье формой или просто скатать небольшие шарики и слегка их расплющить.

После этого поставить высокую мощность в микроволновке. Печь нужно в три этапа. Включать микроволновку сначала на 3, потом на 2 и еще раз на 2 минуты. После каждого этапа проверять печенье, чтобы оно не подгорело.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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