Вкусный запах ощутим уже при замесе

Фудблогеры раздобыли рецепт легендарного "хрущевского" теста, которое, по легенде, обожал сам бывший секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Многие слышали про то, что государственный деятель обожал пироги с пышным тестом – и неспроста. С таким рецептом тесто кажется не просто приятным на вид и запах – во рту оно буквально тает.

Еще одно преимущество – такое тесто может храниться до семи дней в холодильнике, так как отлично переносит заморозку.

Ингредиенты

650 граммов муки

200 г сливочного масла или маргарина

2 яйца

1 столовая ложка сахара, столько же – соли

250 мл теплого молока

11 граммов сухих дрожжей

500 граммов тушеной капусты

5 отварных яиц.

Способ приготовления

Cмешайте в миске теплое молоко с дрожжами, добавьте туда соль с сахаром, а затем – растопленное сливочное масло с мукой. Размешайте тщательно с помощью миксера до однородного состояния.



Теперь настала пора замесить тесто – сделать это несложно, так как тесто практически не липнет к рукам. Уберите "отдыхать" на 30-40 минут в теплое место, после чего к готовке можно вернуться.

Сформируйте пирог (начинку определите по собственному желанию. На нижний слой теста положите, условно, яйца с капустой. А сверху скрепите еще одним пластом из теста. Смажьте поверхность с помощью яичного желтка.

Наконец, пирог может готовиться в духовке. Температура – 180 градусов при 35 минутах жарки. Кстати, чтобы получить сверху определенный рисунок, можно просто по периметру "квадратиками" утыкать тесто вилкой по определенной траектории. И оставленные участки смазать желтком перед тем, как убрать в духовку.

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