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В результате получится сытный и необычный обед, который точно придется по вкусу даже самым большим гурманам.
Для того, чтобы приготовить курицу по рецепту от Джейми Оливера, нам понадобятся
две свежие куриные грудки,
стакан молока, лучше выбирать не самое жирное, около 3,2%,
2 столовые ложки сливочного масла,
цедра лимона,
2 головки чеснока,
а также соль, перец и шафран по вкусу.
Сначала нужно сдобрить куриное филе перцем и солью. Затем разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить курицу с каждой стороны примерно по 4 минуты.
Затем на форму для запекания выложить очищенный чеснок, а сверху обжаренную курицу.
На сковороде, где готовилось куриное филе, приготовьте соус. Для этого нужно влить туда стакан молока, нарезать цедру лимона и присыпать шафраном. Довести смесь до кипения и после этого вылить соус на курицу. Получившуюся красоту выпекать в духовке при температуре 200 градусов ровно полчаса.
Готовое блюдо можно подать со свежими овощами или любимым гарниром.
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