Курица в молочном соусе: рецепт от всемирно известного повара

Курица в молочном соусе: рецепт от всемирно известного повара
Фото: depositphotos.com
Мясо получится нежным и сочным, а время приготовления займет не больше 45 минут

 В результате получится сытный и необычный обед, который точно придется по вкусу даже самым большим гурманам. 

Ингредиенты:

Для того, чтобы приготовить курицу по рецепту от Джейми Оливера, нам понадобятся

две свежие куриные грудки,

стакан молока, лучше выбирать не самое жирное, около 3,2%,

2 столовые ложки сливочного масла,

цедра лимона,

2 головки чеснока,

а также соль, перец и шафран по вкусу. 

Приготовление:

Сначала нужно сдобрить куриное филе перцем и солью. Затем разогреть на сковороде сливочное масло, обжарить курицу с каждой стороны примерно по 4 минуты. 

Затем на форму для запекания выложить очищенный чеснок, а сверху обжаренную курицу. 

На сковороде, где готовилось куриное филе, приготовьте соус. Для этого нужно влить туда стакан молока, нарезать цедру лимона и присыпать шафраном. Довести смесь до кипения и после этого вылить соус на курицу. Получившуюся красоту выпекать в духовке при температуре 200 градусов ровно полчаса. 

Готовое блюдо можно подать со свежими овощами или любимым гарниром. 

 Ранее "Утро" делилось быстрым рецептом тирамису. 

Марина ДИАНОВА
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