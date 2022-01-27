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Советские рецепты всевозможных блюд и сегодня пользуются огромной популярностью. Многие помнят сытные лакомства с праздничного стола, которые ассоциируются с детством. Однако время не стоит на месте, и легендарный советский рецепт всем известной закуски можно немножко модернизировать, совместив его с популярными японскими роллами. Такое угощение станет отличным вариантом на праздник или простой ужин с друзьями.
Пол-огурца, треть банки шпротов в масле, два яйца, две столовые ложки творожного сыра, один кусочек черного хлеба, приправа по вкусу.
Для начала нужно натереть огурец на тонкие слайсы. Это можно сделать с помощью овощечистки. Яйца следует натереть на терке и смешать с творожным сыром.
Хлеб нужно нарезать на тонкие брусочки по размеру чуть меньше получившихся огуречных слайсов.
Теперь сырно-яичную начинку выкладываем на огуречный слайс, сверху кладем хлебный брусочек.
Осталось добавить рыбку и завернуть конструкцию в ролл, хвостик шпроты должен выглядывать наружу для придания блюду привлекательного внешнего вида. Простую и вкусную закуску обязательно сметут со стола в первую очередь.
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