Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
Торт из детства готовится просто, справится даже начинающий кулинар.
Для бисквита нам понадобятся
6 куриных яиц,
400 гр муки (если хотите сделать бисквит из шоколада, то вместо 60 гр муки возьмите какао-порошок),
200 гр сахара,
380 гр сгущенного молока,
300 гр сметаны 15% жирности,
100 гр сливочного масла,
100 гр крахмала,
1 столовая ложка разрыхлителя,
Половина чайной ложки соды.
Чтобы приготовить, пропитку, возьмите
180 мл молока,
1 столовую ложку сгущенки,
А крем будет состоять из следующих ингредиентов
400 гр сгущенного молока,
600 гр сливочного масла.
Начать следует с бисквита. Для этого нужно смешать в миске муку, крахмал, соду, разрыхлитель и просеять полученную смесь. После этого взбить яйца с сахаром в миксере до однородного состояния. Затем добавить туда сгущенное молоко, масло, сметану, перемешать все ингредиенты, и соединить их с просеянной смесью. Перемешать тесто для бисквита до однородной консистенции и перелить в форму для запекания.
Далее нужно разогреть духовку до 170 градусов и выпекать в ней бисквиты примерно 25 минут. Чтобы проверить готовность теста, проткните его деревянной палочкой – если она сухая, значит, бисквит готов. После этого нужно остудить бисквит и срезать с него шапочки. Они пригодятся для оформления готового торта. Разрежьте бисквит на два коржа.
Теперь можно перейти к крему. Для этого масло надо взбить до белого цвета, добавить к нему сгущенное молоко, и продолжать перемешивать до однородности.
Далее осталось пропитать коржи молоком со сгущенкой, промазать их кремом, соединить. Затем обмазать оставшимся кремом бока и верх торт, сверху украсить его крошкой из бисквитных шапочек – и готово.
Ранее "Утро" делилось рецептом курицы в молочном соусе.
Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами
Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат